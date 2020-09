Kvinne tiltalt for en rekke Facebook-bedragerier

En kvinne fra Ski må onsdag møte i Oslo tingrett, tiltalt for å ha bedratt 30 personer ved å lure dem til å betale for varer som hun annonserte på nettet.

Oslo tingrett har satt av tre dager til rettssaken mot den svindeltiltalte kvinnen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Ifølge tiltalen la kvinnen i 30-årene ut en rekke varer for salg på Facebook og Finn som hun fikk betalt for, men de ble aldri overlevert.

Kvinnen er også tiltalt for til sammen 23 tyverier fra butikker i Oslo og Ski. Hun er også tiltalt for besittelse av narkotika og for å ha sparket og truet to politibetjenter i forbindelse med kontroll, ransaking og avhør.

