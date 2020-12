Veien sprakk opp foran bilen deres: – Vi bråstoppet på impuls

Fire kamerater så veien sprekke opp foran dem da de var på vei hjem natt til onsdag. Noen meter fra skredkanten står fremdeles bilen med nødlysene på.

Her bråstoppet kompisgjengen på fire da de så veien sprekke opp foran dem. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Jeg har ikke sett noe lignende i hele mitt liv. Det var som en film. Alt skjedde så fort. Det var veldig bisart, sier Even Nygaard Østreng (19) til Aftenposten.

Rundt klokken 04.00 natt til onsdag gikk det et leirskred i Gjerdrum i Viken, 3–4 mil nord for Oslo. Minst 14 adresser er rammet. Over 900 personer er evakuert.

Østreng og tre kamerater var bare noen få meter fra å bli tatt av skredet.

Sammen med Bendik Andersen (19), Edvard Fiskum (19) og en fjerde kamerat var han på vei hjem da veien sprakk opp foran dem.

– Vi kjørte der som vanlig. Plutselig så vi asfalten sprekke opp og reise seg bare noen meter fra oss, sier Østreng, som kjørte bilen.

Even Nygaard Østreng (19) kjørte bilen som bråstoppet et par meter foran leirskredet i Gjerdrum. Foto: Privat

– Som en film

– Vi bråstoppet på impuls, sier Edvard Fiskum.

Kameratene fant fort ut at de ikke kunne bli sittende i bilen. Idet de kom seg ut av bilen var veien borte. De løp deretter opp mot en rundkjøring.

– Da var det bare å ringe nødetatene og hjelpe dem som kom løpende. Folk kom i bare undertøy. De ble vekket av raset, forteller Fiskum.

– Hva tenkte dere da dere så veien sprekke opp?

– Vi tenkte ikke så mye. Vi måtte bare komme oss unna. Da vi kom oss i sikkerhet, gikk det opp for oss at det var et ras. Hus gikk ned, og vi var to meter fra det. Først da så vi hvor alvorlig det var, sier han.

– Hva om dere hadde kjørt 20 sekunder tidligere?

– Da hadde vi gått ned. Det kan være snakk om fem sekunder. En kan bli litt fra seg av å tenke for mye på det. Vi er veldig glade for hvor godt det har gått.

Kameratene Bendik Andersen (19) og Edvard Fiskum (19) satt på i bilen. – Surrealistisk, sier Andersen. Foto: Privat

Barn ikke gjort rede for

Det er 11 mennesker som er savnet onsdag kveld. Blant dem er det barn.

Ti skadede er sendt til sykehus og legevakt. Én av dem er alvorlig skadet.

Totalt fire nye hus raste ut onsdag ettermiddag.

– Vi kan ikke se bort fra at flere hus kan lide samme skjebne. Disse bygningene ligger på skredkanten, sa innsatsleder Roger Pettersen like før klokken 17.

Roser politiets arbeid

Bendik Andersen i bilen forteller om en surrealistisk opplevelse.

– Det er i Gjerdrum, en liten by, så det rammer hele lokalsamfunnet. Vi vet hvem de fleste er, selv om vi ikke kjenner dem.

Nå ønsker kameratene å rose nødetatene som kom til stedet.

– All kred til dem for at de var der så kjapt, sier Fiskum.

– Hva sa du da du ringte politiet?

– Jeg var litt fra meg. Det var sikkert slitsomt for han som tok telefonen. Men jeg sa at veien brakk opp foran oss, sier han.

De kom seg ikke hjem før i 08-tiden onsdag morgen. Og bilen står der fremdeles, med nødlysene på.