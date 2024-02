Nordmannen noterte seg for både mål og målgivende pasning, og det ga belgierne et håp om videre avansement før returoppgjøret i Frankfurt 22. februar.

Union Saint-Gilloise fikk en forferdelig start på kampen da Fares Chaibi sendte Eintracht i ledelsen allerede etter snaue tre minutter, før Sasa Kalajdzic doblet ledelsen bare sju minutter senere.

Etter en snau halvtime reduserte imidlertid norske Mathias Rasmussen etter at gjestene hadde rotet det fullstendig til i eget forsvar. Mohamed Amoura snappet opp ballen inne i boksen og sendte den til den tidligere Brann-spilleren, som enkelt kunne prikke inn sin første scoring i conferenceligaen.

Med 20 minutter igjen på klokken utlignet Gustaf Nilsson for vertene etter at gjestene nok en gang rotet i forsvar. Denne gang sto Rasmussen for assisten.

Dessverre for belgierne ble Charles Vanhoutte sendt i dusjen ti minutter senere da han fikk sitt andre gule kort, etter at han satte inn en alt for sen takling på Mario Götze.

Kristoffer Zachariassen var også i aksjon i conferenceligaen da Ferencváros tapte 0-1 borte mot Olympiakos. Den tidligere Rosenborg- og Sarpsborg 08-spilleren spilte hele kampen.