Det opplyser politiadvokat Thea Severine Hanken Hobbesland i Agder politidistrikt til NRK.

De omkomne er en 39 år gammel mann og en 28 år gammel kvinne. De to var samboere og var bosatt i Arendal.

Politiet skal undersøke omstendighetene rundt hendelsen for å forsøke å finne svar på hva som har skjedd. Det er også besluttet at de to vil bli obdusert.

De to kajakkpadlerne ble meldt savnet etter en padletur nær Skarestrand og Tromlingene søndag. De ble funnet i sjøen ved 14.30-tiden mandag ettermiddag av et redningshelikopter.