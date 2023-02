52-åring dømt for drapet på Birgitte Tengs - vil anke på stedet

HAUGESUND TINGHUS (Aftenposten): Dommerne mener det er bevist at mannen (52) drepte 17 år gamle Birgitte Tengs i mai 1995. Rett etter at dommen ble lest opp, besvimte 52-åringen.