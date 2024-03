– Vi har bortvist mellom 15 og 20 personer fra Hovden sentrum. Tre av disse vil bli anmeldt for å ikke ha overholdt pålegget, sier politiets innsatsleder i Setesdal Kai Henning Myklebust til NTB.

Han forteller videre at påsken har vært travel, og at politiet har merket en økning i utelivet.

– Det har vært over snittet hektisk. Vi har hatt tilløp til noen voldsepisoder, men et godt samarbeid, blant annet med dyktige vektere har ført til at alt har gått fint, sier Myklebust.

Det er ikke bare på Sørlandet at noen fikk påskeidyllen ødelagt.

Allerede i 17-tiden lørdag ettermiddag ble en gutt i tenårene bortvist fra et utested i bunnen av bakken i Trysil. Senere samme kveld ble en mann i 40-årene bortvist etter en mindre voldshendelse, før det like før klokken 22 ble meldt om et slagsmål med mellom fem og seks involverte.

Det er ikke kjent om alle hendelsene i Trysil skjedde på samme sted.

Også på Voss har det vært en voldshendelse i løpet av natten. Klokken 1.24 kom en politipatrulje over flere personer som var blitt utsatt for vold. En av disse blødde fra sår i ansiktet, skriver Vest politidistrikt på X, tidligere Twitter.

– Det er ingen som er alvorlig skadd, sier operasjonsleder Tore-André Brakstad til NTB.

Personene hevdet at var blitt overfalt av fire til fem personer. Politiet har ikke kontroll på gjerningspersonene.