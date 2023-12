Palestinere har tatt seg til Rafah, som ligger mot grensen til Egypt, i lastebiler, på kjerrer og til fots. Ikke alle får plass i de overfylte leirene inne i byen, og mange har bygget seg telt langs veien.

– Folk tar i bruk alle ledige flekker hvor de bygger seg skur. Noen sover i bilene sine, andre ute under åpen himmel, sier Julette Touma, kommunikasjonsdirektør for UNRWA, FNs byrå for palestinske flyktninger.

Mye av det nordlige Gazastripen er alt lagt i grus, og Israel retter nå angrepene i økende grad lenger sør, mot flyktningleirene Bureij, Nuseirat og Maghazi. Både fly og artilleri har blitt tatt i brukt og lagt bygninger i ruiner. Det pågår også krigshandlinger i Khan Younis i sør, der Israel mistenker at Hamas-ledere gjemmer seg.

Det siste døgnet har minst 187 palestinere blitt drept på Gazastripen, opplyste en talsmann for helsemyndighetene midt på dagen fredag. Minst 21.500 palestinere er drept i krigen, mens den israelske hæren opplyser at 168 av deres soldater er drept på Gazastripen.