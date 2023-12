I morgentimene gikk luftvernsirene over hele landet, og minst fem byer, deriblant hovedstaden Kyiv, ble truffet av droner eller raketter, opplyser myndighetene.

I tillegg til de drepte er 160 personer såret, opplyser Ukrainas innenriksminister Ihor Klymenko fredag kveld. Tidligere på dagen oppga regionale myndigheter at minst 18 var drept og 100 såret, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Eide: – Uakseptabelt

EUs utenrikssjef Josep Borrell kaller angrepene mot flere ukrainske byer feige og barbariske og nok et angrep på uskyldige sivile.

FNs menneskerettssjef Türker Volk sier han er sjokkert og ber Russland stanse angrepene umiddelbart. En rekke vestlige land, blant dem USA og Storbritannia, fordømmer også de russiske angrepene.

Norges utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) skriver på X/Twitter at angrep på sivile er uakseptabelt.

– Norge fordømmer Russlands massive drone- og missilangrep mot ukrainske byer, sier han og legger til at Norges støtte til Ukraina er urokkelig.

Eide skriver videre at tankene går til ofrene og familiene som mistet sine kjære i høytiden.

– Største angrep siden fullskala-invasjonen

Ukrainas forsvarssjef Valerij Zaluzjnyj sier dette er det største luftangrepet mot Ukraina siden Russlands fullskala invasjon i februar 2022.

Til sammen ble det brukt 158 droner og raketter, ifølge det ukrainske forsvaret, som sier 27 droner og 87 krysserraketter ble skutt ned. Sjefen for hæren sier at også militære fasiliteter var mål for angrepet.

Storbritannia sier de skal sende over 200 luftvernraketter til Ukraina for å bidra til å beskytte sivile og infrastruktur mot russiske angrep.

Besøkte fronten

President Volodymyr Zelenskyj hevder Russland brukte nesten alle våpen i sitt arsenal fredag. Dette inkluderer droner, krysserraketter og S-300 luftvernraketter, som også kan brukes mot bakkemål.

Samme dag sier presidenten på Telegram at han har besøkt byen Avdijivka ved fronten i Øst-Ukraina. Det er ikke kjent når han var i byen, som jevnlig blir angrepet av russiske styrker.

– Dette er ett av de mest krevende områdene langs fronten, skriver Zelenskyj. Han legger til at det er takket være de ukrainske soldatenes innsats ved fronten at landet har overlevd 2023.

Omfattende skader

En boligblokk og en lagerbygning ble satt i brann i Kyiv i fredagens luftangrep. Minst to mennesker ble drept, og en metrostasjon som brukes som tilfluktsrom, skal ha fått skader.

Byen Kharkiv, helt øst i Ukraina, ble rammet av et rakettangrep som utløste flere branner.

– I dag klokken fem angrep fascistenes støttespillere vår fredelige by med S-300-raketter. Ti eksplosjoner oppsto i Kharkiv-området, skrev det regionale politiet.

I Odesa er to drept og 15 såret i et angrep som rammet en skolebygning, opplyser helsemyndighetene til lokale medier. To av de skadde er barn.

Også Lviv, en by på grensen til Polen, ble rammet i det storstilte luftangrepet. En er drept og tre er skadd i byen, etter et angrep som traff en bygård.

I den sørlige byen Dnipro ble både en fødeklinikk og et shoppingsenter rammet i angrepet.

Røde Kors bistår ofre og nødetatene

Ukrainsk Røde Kors sier deres frivillige har bistått nødetatene i flere av byene som ble rammet. I Dnipro, Zaporizjzja og Lviv har de bidratt med førstehjelp, psykisk helsehjelp og psykososial støtte.

I Odesa bistår de frivillige både ofrene etter angrepet og redningsarbeiderne, og i Kyiv er det satt opp et telt der alle som trenger det kan få støtte og varm drikke fra Røde Kors' frivillige.

– Trenger mer støtte

De omfattende angrepene fredag viser at Ukraina trenger mer støtte fra det internasjonale samfunnet, skriver Andrij Jermak på Telegram. Han er stabssjef for president Volodymyr Zelenskyj.

– Vi gjør alt vi kan for å styrke luftskjoldet vårt, men verden må se at vi trenger mer støtte og styrke for å stoppe denne terroren, sier Jermak.

– Raketter regner over byene våre, med sivile som mål, skriver han.

– Enorm lidelse

Denise Brown, Ukraina-koordinator for FNs nødhjelpskontor (OCHA), sier at det nyeste angrepet viser realitetene i den ukrainske hverdagen.

– For det ukrainske folket er dette nok et eksempel på den grusomme virkeligheten de lever i, og som har gjort 2023 til nok et år med enorm lidelse, sier Brown.

Russland: – Alle mål ble truffet

Den russiske hæren sier i en kort uttalelse at de den siste uken har truffet alle sine mål, inkludert i fredagens storstilte angrep.

– I perioden 23. til 29. desember gjennomførte Russlands væpnede styrker 50 angrep, inkludert et massivt angrep. Alle mål ble truffet, heter det i uttalelsen.

De skriver at det var militær infrastruktur som var målet.

Fredag formiddag kom det meldinger fra Polen om at uidentifisert objekt hadde kommet inn i landets luftrom. Det kom over grensen fra Ukraina og forsvant samme vei etter rundt tre minutter. På en pressekonferanse sier en polsk general at objektet var en russisk rakett.