– Vi har aldri tidligere håndtert så mange pakker som vi gjorde under årets black friday og i førjulstiden. Vi håndterte i år rundt 11 prosent høyere pakkevolum enn fjoråret, sier pressesjef Kenneth Tjønndal Pettersen i Posten Bring.

Mange av pakkene er fortsatt ikke hentet.

– Hentefristen er nå sju dager, så det kan lønne seg å hente ut pakkene når man har mulighet nå i romjulen. Post i butikk vil holde åpent så lenge butikkene er åpne. I år betyr det at mange butikker vil være stengt på nyttårsaften.

Han understreker samtidig at selvbetjente pakkebokser er åpne døgnet rundt, og at man om nødvendig kan forlenge hentefristen til 14 dager enten via SMS eller i Posten-appen.

Viken er fylket med flest uavhentede pakker. Der er det 14.650 pakker som venter på en henter.