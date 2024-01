Under et pressemøte på politistasjonen i Lillestrøm tirsdag ettermiddag sa politimesteren at hele politidistriktet er berørt etter å ha mistet en kollega. Etterforskningen av drapssaken er derfor flyttet til Oslo politidistrikt.

– Alle de fire er i familie. En av de drepte var ansatt i Øst politidistrikt. Dette er en tragisk hendelse som berører oss alle. Vi jobber med å ta vare på de pårørende og mannskaper, sier Lilaas-Skari.

– Dette er en tung dag for Øst politidistrikt som har mistet en kjær kollega, men vi tenker selvfølgelig aller mest på hennes nærmeste, sa politimesteren videre.

Politiet gikk tirsdag tidlig ut med opplysninger om at folk i området ikke skulle være engstelige for å bevege seg ute etter at drapene ble oppdaget. Huset i Nes var røykfylt da politiet kom til stedet og alle de fire som befant seg inne i bygningen ble raskt konstatert døde.

På bakgrunn av skadene på de døde og opplysningene politiet fikk, ble det raskt opprettet en drapsetterforskning.

– Det kan synes som om antatt gjerningsmann er død, sa politimesteren på spørsmål fra VG.

Hun bekreftet at politiets hypotese er at gjerningsmannen er blant de fire som er funnet døde.