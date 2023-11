Helsedepartementet offentliggjorde lørdag en liste med navnene på 32 medlemmer av Abu Habal-familien som ble drept i et angrep mot en bygning i Jabalia-leiren i Nord-Gaza lørdag. 19 av dem var barn.

Jabalia er en by og flyktningleir som ligger nord for Gaza by og har vært utsatt for gjentatte luftangrep med store sivile tap.

I det andre angrepet ble minst 50 mennesker drept ved den FN-drevne al-Fakhura-skolen, ifølge en tjenestemann i helsedepartementet. Skolen ligger i Jabalia og fungerer i likhet med FNs øvrige Gaza-skoler som tilfluktsrom for palestinere på flukt fra kampene.

Ødeleggelsene er massive etter det israelske luftangrepet mot Fakhura-skolen, forteller øyevitner.

– Scenene var grufulle. Døde kvinner og barn på bakken. Andre skrek om hjelp, sier Ahmed Radwan på telefon til nyhetsbyrået AP.

Tusenvis hadde søkt tilflukt ved skolen, ifølge FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA). UNRWA har mottatt det de beskriver som fryktelige bilder av mange drepte og sårede ved skolen.

– Disse angrepene kan ikke bli hverdagskost, de må stanse. En humanitær våpenhvile kan ikke vente lenger, sier UNRWA-sjef Philippe Lazzarini.

Den israelske hæren, som gjentatte ganger har bedt innbyggerne i Jabalia om å flykte, har foreløpig ikke kommentert angrepene.