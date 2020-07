Minst to personer drept i skyting på nattklubb i South Carolina

Minst to personer ble drept da en eller flere gjerningspersoner åpnet ild på en nattklubb i Greenville i South Carolina natt til søndag. Åtte andre ble såret.

NTB-AP

Tidligere oppga sheriff Hobart Lewis at tolv personer var såret, og at tilstanden var kritisk for fire av dem.

– Vi vet ikke hvor mange som er døde, men vi vet at det er kritisk for noen, sa Lewis på en pressekonferanse søndag.

Like etterpå opplyste en tjenestemann at to personer var drept og åtte såret.

Sheriffens kontor fikk melding om bråk ved nattklubben Lavish Lounge like før klokka 2 natt til søndag. Mange mennesker ble sett løpende ut av lokalet, mens det kunne høres skyting fra innsiden. Ettersom det var en aktiv skytter inne i nattklubben, ba politiet om forsterkninger.

Ingen er foreløpig pågrepet, og Lewis kan heller ikke si om det var én eller flere gjerningspersoner.

Ingen mistenkt

– Vi har egentlig ikke en person som vi kan navngi, sier sheriffen, som heller ikke er sikker på motivet for ugjerningen.

Identiteten til ofrene er ennå ikke offentliggjort, heller ikke nøyaktig informasjon om tilstanden deres.

De skadde ble brakt til sykehuset Prisma Health, noen av dem i private biler.

Nyhetsbyrået AP har forsøkt å kontakte nattklubben både via Instagram og på telefonen, men har ikke fått svar.

Musiker uskadd

Ifølge sheriffen var mange mennesker samlet til konsert på nattklubben. På klubbens Facebook-side står det at det er rapperen Foogiano som skulle spille.

AP har fått bekreftet at musikeren og resten av konserttemaet uskadd og i sikkerhet.

Nattklubben ligger 8 kilometer fra Greenville sentrum. Byen har cirka 68.000 innbyggere og er den sjette største i delstaten South Carolina.

På stedet

Journalist Cody Alcorn dekker skytingen for Fox Carolina News, og har lagt ut følgende melding på Twitter: