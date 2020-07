Grønt lys for reiser til blant annet Hellas, Italia, Frankrike, Spania og noen regioner i Sverige

Nordmenn kan fritt reise til en rekke europeiske land fra 15. juli og de påfølgende 14. dagene. Blant landene er Hellas, Italia, Frankrike og Spania.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Regjeringen holder fredag pressekonferanse. Foto: Fredrik Hagen

NTB

Se pressekonferansen til regjeringen:

Cirka hver 14. dag vil det bli gjort en ny vurdering av Folkehelseinstiuttet om hvilke land som oppfyller de nye kriteriene.

I Sverige kan nordmenn fra 15. juli reise karantenefritt til regionene Skåne, Blekinge og Kronoberg. Reiser til resten av landet vil fortsatt medføre karantenekrav ved retur til Norge.

Det er kun seks andre land i EU/EØS/Schengen-området der reiser fortsatt vil medføre innreisekarantene når man kommer tilbake til Norge. Det gjelder Bulgaria, Kroatia, Luxembourg, Portugal, Romania og Ungarn.

- De som velger å reise må sette seg godt inn i restriksjoner, smittevernregler og anbefalinger i det landet de skal reise til. De må også være forberedt på at situasjonen kan forandre seg raskt. Vi er ikke i en normalsituasjon og unntaket fra reiserådet er ikke en oppfordring til å reise, understreker utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Siden 14. mars har Utenriksdepartementet frarådet reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det har også vært innført reiserestriksjoner for borgere fra andre land til Norge. For norske borgere som har vært i utlandet, har det vært et krav om karantene i ti dager ved hjemkomst.

I sin pressemelding presiserer Utenriksdepartementet at det er bosted, ikke statsborgerskap som er avgjørende. En amerikaner bosatt i Italia vil altså kunne komme til Norge uten karantenekrav, mens en italiener bosatt i USA ikke vil kunne gjøre det, med mindre de oppfyller andre innreiseregler, som de nye kjærestereglene.