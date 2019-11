Ap vil ha full sal når homoterapi skal opp i Stortinget

– Jeg har i dag gitt beskjed til Stortingets administrasjon og de andre partiene om at Ap krever full sal under behandling av saken om homoterapi, sier Kari Henriksen (Ap) i en pressemelding torsdag.

– Vi vet at det er ulike meninger i partiene om denne saken, og derfor håper vi at partiene tillater at representantene stemmer etter egen overbevisning, legger hun til.

Bakgrunnen for saken er et Ap- forslag om å forby homoterapi, noe også MDG har tatt til orde for.

Etter det NTB forstår, er det flertall i komiteen for å utrede et forbud. Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sa imidlertid nylig til NTB at han ikke ser behovet for en slik utredning.

– Veldig mye av dette er forbudt i dag, enten det er kvakksalveri eller rett og slett overgrep, sa han.

Samtidig lovte statsminister Erna Solberg (H) onsdag å sette en stopper for homoterapi.

– De overgrepene vi har sett dokumentert av VG, må vi sikre at ikke skal skje framover, sa hun til NTB.

Familie- og kulturkomiteen har frist til 3. desember med å avgi sin innstilling i saken. Den kommer trolig til behandling enten 11. eller 13. desember.