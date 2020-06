Minst én person koronasmittet etter antirasistisk demonstrasjon i København

Minst én person er smittet av koronaviruset etter at over 15.000 deltok i en demonstrasjon mot rasisme i København for halvannen uke siden.

Politiet anslo at over 15.000 mennesker deltok i demonstrasjonen mot rasisme i København 7. juni. I forkant sa en dansk professor i virologi og immunologi at smittefaren er så liten at det ikke er grunn nok til å unngå demonstrasjoner. Foto: Nikolai Linares / Ritzau Scanpix via AP / NTB scanpix

Demonstrasjonen fant sted søndag 7. juni. Opplysningen om at en av deltakerne er koronasmittet, ble lagt fram av helseminister Magnus Heunicke på en pressekonferanse tirsdag kveld.

Mange sto tett inntil hverandre under demonstrasjonen, men det er uklart om vedkommende ble smittet før eller under arrangementet og eventuelt har brakt smitten videre.

Heunicke oppfordrer nå folk som deltok i demonstrasjonen og som sto tett inntil andre, om å la seg teste. Det gjelder uansett om man har symptomer eller ei.

Demonstrasjonen var lovlig, men i en ny meningsmåling sier over 60 prosent av forbudet mot forsamlinger med over 50 personer også bør gjelde demonstrasjoner.

Målingen fra Voxmeter ble gjort i dagene etter demonstrasjonen, som ble arrangert av Black Lives Matter-bevegelsen.

Christian Wejse, som er ekspert på infeksjonssykdommer ved Aarhus Universitetshospital sier at det ikke behøver å ha alvorlige konsekvenser for smittespredningen i Danmark at en av demonstrantene har testet positivt.

– Men det kan det potensielt bli hvis vedkommende har vært en superspreder og hatt en atferd der andre ble smittet, sier han.

Han har imidlertid vanskelig for å tro at dette er tilfellet ettersom demonstrasjonen foregikk utendørs.