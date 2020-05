Trump: USA bryter helt med WHO

USA trekker seg helt fra samarbeidet med Verdens helseorganisasjon og avslutter medlemskapet sitt, opplyser president Donald Trump.

President Donald Trump på fredagens pressekonferanse. Foto: AP / NTB scanpix

NTB-AFP-AP

Trump kom med kunngjøringen på en pressekonferanse i rosehagen utenfor Det hvite hus fredag.

Trump har vært sterkt kritisk til organisasjonens håndtering av koronapandemien, og han har også anklaget WHO for å samarbeide for tett med Kina.

Han begrunnet bruddet med at «WHO ikke har innført reformer» i forbindelse med håndteringen av koronapandemien og la til at USA heller vil bruke pengene sine andre steder.

USA er den største bidragsyteren til WHO, men i april kunngjorde Trump at han stanser bevilgningene.

I forrige uke trappet presidenten opp sine verbale angrep mot WHO og anklaget organisasjonen for å «fremme Kinas falske informasjon» om pandemien. Da truet han også med å trekke USA permanent fra organisasjonen dersom ikke den forpliktet seg til «omfattende forbedringer» innen 30 dager.