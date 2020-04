Tom Hagens forsvarer: – Et meget spinkelt grunnlag å gå til pågripelse på

Drapssiktede Tom Hagen blir onsdag klokken 12 fremstilt for varetektsfengsling i Nedre Romerike tingrett, et og et halvt år etter at kona Anne-Elisabeth Hagen ble borte.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Tom Hagens advokat Svein Holden ved politistasjonen på Lillestrøm etter møtet med sin klient tirsdag. Onsdag fremstilles Hagen for varetekt etter at politiet tirsdag siktet ham for å ha drept eller medvirket til drap på ektefellen Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

NTB

– Jeg må være ærlig, og etter min oppfatning er dette et meget spinkelt grunnlag å gå til pågripelse på. Jeg forventer at tingretten kommer til å løslate ham, sier Tom Hagens forsvarer, Svein Holden, til pressen onsdag.

Holden har nå fått innsyn i sakens dokumenter. Tom Hagen (70) ble pågrepet av politiet i Lørenskog tirsdag morgen. Han ble siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone.

Onsdag formiddag klokken 12 vil han bli fremstilt for varetektsfengsling i Nedre Romerike tingrett på Lillestrøm.

Tom Hagen er nå siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone som forsvant for halvannet år siden. (arkivfoto) Foto: Tomm W.Christiansen

Politiet opplyste tirsdag at de vil be om fire ukers varetekt for Hagen. Han vil være fysisk til stede i rettssalen.

Av smittevernhensyn får ikke pressen adgang til å komme inn på tinghuset og må følge rettsmøtet via videolink.

Les også Forsvinningen var hemmelig i ti uker. Nå frykter politiet at Tom Hagen kan ha brukt tiden på å forspille bevis.

Nekter befatning

Anne-Elisabeth Hagen (68) forsvant fra familiens bolig i Sloraveien på Lørenskog 31. oktober 2018 og er fremdeles ikke funnet.

Tom Hagens tidligere bistandsadvokat under forsvinningssaken, Svein Holden, måtte tirsdag bytte rolle og ble i løpet av dagen oppnevnt som Hagens forsvarer.

– Hagen ønsker å svare på de spørsmålene politiet måtte ha, sa Holden til pressen etter at han hadde hatt et kort møte med Tom Hagen tirsdag ettermiddag.

Hagen nekter for å ha noe med drapet på kona å gjøre.

– Han fastholder med styrke at han ikke har noe med dette å gjøre, sa forsvareren

– Tydelig planlagt

Politiet opplyste tirsdag at mistanken mot Tom Hagen gradvis var blitt styrket under den omfattende etterforskningen som ble startet etter at Anne-Elisabeth Hagen ble borte.

Saken ble først etterforsket som et bortføringssak med økonomisk motiv, men skiftet etter hvert status til en drapssak.

– Det har ikke skjedd en bortføring, ikke vært en reell forhandlingsmotpart eller reelle forhandlinger. Det bærer preg av en tydelig planlagt villedning, sa politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt på politiets pressekonferanse.