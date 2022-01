Flere kilder med tilknytning til Saget opplyste til nettstedet TMZ at han ble funnet død på Ritz-Carlton-hotellet i Orlando i Florida søndag ettermiddag.

Dette ble senere bekreftet av sheriffkontoret i fylket Orange County.

– Tidligere i dag rykket betjentene våre ut til Ritz-Carlton etter melding om en livløs mann på et hotellrom. Mannen ble identifisert som Robert Saget og erklært død på stedet. Etterforskerne har ikke funnet tegn til noe kriminelt eller bruk av stoffer i denne saken, heter det i en Twitter-melding.

Var på turné

Saget har vært på turné i det siste og opptrådte i Jacksonville i delstaten så sent som lørdag.

– Jeg er tilbake som komiker, som da jeg var 26. Jeg finner den nye stemmen min, og jeg elsker hvert eneste øyeblikk, skrev han på Instagram etterpå.

I tillegg til «Under samme tak», på engelsk «Full House», har Saget hatt roller i blant annet «Entourage» og «How I Met Your Mother». Han er også en av flere som har ledet «America's Funniest Home Videos».

Familie og kolleger i sorg

Saget etterlater seg kona Kelly Rizzo og tre døtre fra et tidligere ekteskap. I en uttalelse sier familien at de er «helt ute av seg» etter at «vår kjære Bob gikk bort i dag».

– Selv om vi ber om ro i dag, inviterer vi dere til å bli med oss i å minnes kjærligheten og latteren som Bob ga til verden, heter det videre.

Hyllestene fra kolleger har flommet inn.

– Jeg er knust. Jeg er nedbrutt. Jeg er helt i sjokk. Jeg kommer aldri til å ha en annen venn som ham. Jeg er så utrolig glad i deg, Bobby, skriver John Stamos, som spilte mot Saget i «Under samme tak».