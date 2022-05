En god nyhet, sier Trøndelag-politiet etter at et mistenkelig funn av det man trodde var en død person, viste seg å være en dukke.

Politiet sperret av et område og gjorde innledende undersøkelser etter at et vitne meldte fra om en død person ved en parkeringslomme på E6 sør for Ulsberg i Rennebu mandag ettermiddag.

– Det viser det seg at det likevel ikke var en død person. Funnet består av en innpakket, naturtro dukke, skriver påtaleansvarlig Bente Bøklepp i Trøndelag politidistrikt.

Hun forklarer at omstendighetene rundt funnet ga anledning til å tro at det var et mistenkelig dødsfall.

God nyhet

– At det viser seg å likevel ikke være funn av en død person, er en god nyhet, sier påtaleansvarlig Bente Bøklepp, som opplyser at politidistriktet har avblåst etterforskningen av et mistenkelig dødsfall.

Til NRK sier Bøklepp at den første patruljen var på stedet kort tid etter meldingen om en mulig død person. Men politimennene ville ikke ødelegge eventuelle tekniske spor etter at de første innledende undersøkelsene hadde avdekket noe som klart var mistenkelig.

– Ut fra innpakning og fasong så de raskt at dette var mistenkelig, sier Bøklepp.

Pakket inn

Da tekniske etterforskere kom til stedet, ble det imidlertid raskt klart at det dreide seg om en dukke. Men hvordan den har havnet i skogkanten ved på E6, er fremdeles ukjent.

Til Adresseavisen forteller Bøklepp at dukken var pakket inn i flere lag med plast og presenning. Teknikerne gikk varsomt fram for ikke å gjøre noe som kunne ødelegge en eventuell etterforskning.

– Det er møysommelig arbeid med krimtekniske undersøkelser, og jeg mener det derfor var oppklart på ganske kort tid, sier Bøklepp til avisen.