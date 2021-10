Ankesaken mot kulturprofil Gaute Drevdal er i gang

Drevdal ble i fjor sommer dømt for ni sovevoldtekter i tingretten. Han har hele tiden nektet straffskyld og anket dommen.

Da ankesaken startet tirsdag morgen, nektet Drevdal igjen straffskyld. Han svarte «ikke skyldig» på hvert tiltalepunkt som ble lest opp, skriver Dagbladet.

– Man er ikke enig i den vurderingen tingretten har gjort. Anklagene må vurderes presist hver for seg og ikke sammensauses, skrev advokat Ida Andenæs i en epost til NTB søndag.

De fleste av de fornærmede i saken mot ham var en del av kultur- og utelivsmiljøet rundt Drevdal, som blant annet var redaktør for magasinet Natt & Dag mellom 1995 og 2004 og pressesjef i Hovefestivalen mellom 2007 og 2014. Han ble til å begynne med omtalt som «kulturprofilen» i mediene.

I tingretten ble han dømt til 13 og et halvt års i fengsel for voldtektene og for seksuell omgang med en 15 år gammel jente.

Saken i lagmannsretten skal behandles over 35 dager fordelt på nesten to måneder.