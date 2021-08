Smittetallene øker tre ganger så fort som FHI spådde

I forrige uke ble det nemlig registrert 8.217 smittetilfeller, mot forrige rekorduke i mars der det var 6.515 tilfeller, skriver VG.

Avdelingsdirektør Line Vold i FHI sier likevel at de mener økningen vil stoppe opp, og utviklingen vil etter hvert snu.

– Utviklingen er resultatet av en balanse mellom faktorer som fremmer, og faktorer som hemmer smittespredningen. Vaksinasjon hemmer smittespredningen stadig mer, men vil ikke alene stoppe epidemien. Et viktig tiltak nå er testingen for å finne de smittede og isolere dem. Kommunene kommer nå i gang for alvor med utstrakt testing på skolene, og det tror vi vil ha god effekt. Så er det mulig at enkelte kommuner vil trenge noen kontaktreduserende tiltak i tillegg, sier hun.