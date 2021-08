KrF-lederen åpner for ny vurdering av søknadene fra afghanske eks-ansatte

Rundt ti eks-ansatte i Afghanistan, i stor grad renholdere, har fått avslag på søknadene om opphold i Norge, opplyser Ropstad, som er barne- og familieminister i Solberg-regjeringen.

– Det er UDI som behandler disse søknadene. Det er rulleblad og andre ting som er oppgitt som veldig tungtveiende grunner for avslag. Det er for min del ikke farlig å gå gjennom disse søknadene på nytt, sier Ropstad til NTB.

– Jeg kommer til å diskutere det med mine kollegaer i regjeringen. De tilbakemeldingene jeg har fått, er at det er veldig tungtveiende grunner til avslag, og det vil sannsynligvis ikke endre seg etter en ny gjennomgang.

Sterke reaksjoner

Det har vekket sterke reaksjoner at afghanske eks-ansatte som har bistått de norske styrkene, har fått avslag på sine søknader om opphold. Regjeringen har gjentatte ganger i sommer avvist å ta en ny vurdering av disse sakene.

Tidligere forsvarstopper og politikere fra Frp til Rødt har bedt om en ny vurdering. Det gjorde også Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre søndag etter den dramatiske utviklingen der Kabul ser ut til å falle i Talibans hender.

– Mitt hovedbudskap er at vi har tatt ansvar, og vi skal ta ansvar både for de som er ansatt og de som er tidligere ansatt. Vi har hatt en god ordning som har gitt opphold til 360 personer til nå, inkludert familie, sier Ropstad.

– Det er noen veldig få som har fått avslag. De fikk avslag på grunn av veldig tungtveiende grunner som rulleblad. Hver enkelt søknad har vært vurdert veldig grundig, og det har vært en raus instruks, sier Ropstad.

Hastemøte

SV-politiker Karin Andersen har blant annet tatt til orde for et hastemøte i Stortinget om saken.

– Det er veldig mye som skjer, og det jobbes på spreng med saken, sier Ropstad.

Samtidig har flere av de eks-ansatte som har fått avslag på sine søknader, blitt intervjuet av norske medier og fortalt om frykt for at de vil bli drept når Taliban tar over.

– Det er en forferdelig situasjon, og det gjør stort inntrykk å høre om den frykten. Men samtidig er det veldig få som har fått avslag. Jeg mener det må tas hensyn til alvorlig kriminalitet på rullebladet, det handler også om Norges sikkerhet, sier Ropstad.