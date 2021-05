Dette skjedde natt til torsdag

Blinken og Lavrov oppfordret til samarbeid i første møte

USAs utenriksminister Antony Blinken og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov tok begge til orde for økt samarbeid da de møttes i Reykjavik.

Møtet mellom de to utenriksministrene var det første mellom USA og Russland siden Joe Biden ble president. Det skjedde i sammenheng med Arktisk råd-konferansen på Island.

Brann i bolighus i Skien

En kraftig brann i en bolig i Skien er slukket. En person er fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Sørøst politidistrikt meldte om brannen like etter klokka 3 natt til torsdag.

Brannen oppsto i en av boenhetene i en tomannsbolig og spredte seg raskt til den andre enheten. Ved firetiden meldte politiet at brannen var slukket.

Hamas hinter om våpenhvile

En våpenhvile kan være nært forestående og at det kan skje de neste 24 timene, opplyser en Hamas-leder til CNN. Han viser til en «positiv atmosfære» rundt samtalene om en våpenhvile med Israel takket være ulike forslag fra Egypt og Qatar.

Israel har ikke offentlig gitt uttrykk for at landet ønsker en snarlig våpenhvile. Statsminister Benjamin Netanyahu sa onsdag han er fast bestemt på å fortsette offensiven mot Gazastripen og at Israel ser etter det riktige tidspunktet for en våpenhvile.

78 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 478 koronasmittede i Norge. Det er 22 færre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 328 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 441, så trenden er synkende.

I Oslo er det registrert 79 nye koronasmittede siste døgn. Det er 14 over snittet de sju foregående dagene.

Sjefen i Tiktoks eierselskap går av

Bytedances grunnlegger Zhang Yiming går av som administrerende direktør i selskapet som blant annet eier Tiktok.

Bytedance ble grunnlagt i 2012 av Zhang Yiming og Rubo Lian, og det er sistnevnte som nå tar over som øverste sjef, melder nyhetsbyrået Reuters.