Nå er også Roxette-trommeslageren Pelle Alsing død

Den svenske trommeslageren Pelle Alsing, som spilte i Roxette fra 1986, er gått bort, 60 år gammel.

Roxette opptrer hjemme Sverige i 2012. Nå er også trommeslageren Pelle Alsing død, 60 år gammel, etter at vokalist Marie Fredriksson gikk bort i fjor, 61 år gammel. Foto: Jessica Gow / TT / NTB NTB kultur

NTB

Det bekrefter bandets manager, ifølge TT. I fjor døde Roxette-vokalist Marie Fredriksson, 61 år gammel, etter lengre tids sykdom.

Pelle Alsing var å høre på mange av Roxettes album og livespillinger fra 1980-tallet og frem til 2010-tallet. Han spilte også med musikere som Niklas Strömstedt, Lisa Nilsson, Ulf Lundell, Eva Dahlgren, Sanne Salomonsen og Björn Afzelius.

Per Gessle har lagt ut et sorgtynget innlegg på Roxettes sosiale medier- kontoer , der han sier det er med «ubeskrivelig sorg vi må meddele at vår elskede Pellse Alsing har gått bort».

– Det er nesten umulig å begripe. Pelle var ikke bare en fantastisk og oppfinnsom trommis som hjalp oss fra første dag med å skape Roxettes sound, han var også den beste vennen du kunne tenke deg – et snilt og sjenerøst menneske med det største hjertet som slo for alle. Han kommer til å savnes mer enn ord kan beskrive, heter det fra Gessle.

Han uttrykte også sine kondolanser til Alsings kone, familie og venner.

Per Gessle og Pelle Alsing spilte sist sammen 20. januar i år, på en hyllestkonsert for Marie Fredriksson.