Politiet har kontroll på Sveio etter stor bevæpnet utrykning

Etter en stor bevæpnet utrykning til et boligområde i Sveio i Rogaland, meldte politiet torsdag ettermiddag at de har kontroll på stedet.

I løpet av den flere timer aksjonen på Sveio ble det opplyst at de hadde kontroll på to personer etter det som ble beskrevet som en alvorlig hendelse. Politiet sperret av området sør i Sveio.

I løpet av den flere timer aksjonen ble det opplyst at de hadde kontroll på to personer etter det som ble beskrevet som en alvorlig hendelse. I tillegg skulle tre andre personer befinne seg innenfor området politiet var på.

– Det ble satt inn store ressurser på oppdraget, da det ble oppfattet som at det var av svært alvorlig karakter. Etter å ha vært på stedet, er politiet i ferd med å avslutte ytterligere tiltak. Melder er ivaretatt av politiet og helsepersonell, opplyser operasjonsleder Jøran Solheim i Sørvest politidistrikt.

Det er ikke meldt om at noen er skadd i forbindelse med politiaksjonen.

Tungt bevæpnet

Haugesunds Avis skrev at det var tungt bevæpnet politi på stedet. De stanset avisas journalist ved avkjøringen til Gullvegen ved Mølstrevåg.

Et vitne på stedet fortalte at politiet konsentrerte seg om et område ved et hus. Etter det avisa erfarte ble beredskapsstyrken sendt inn i området.

Et vitne som bor på stedet, var på vei hjem da han kom over store styrker med tungt bevæpnet politi.

– De satt ved autovernet og siktet ned mot et område hvor det ligger flere boliger, sa han.

Fortsatt uavklart

Like før klokka 10.30 fikk politiet melding om det som fremsto som en alvorlig hendelse i en bolig ved Gullvegen i Sveio.

Politidistriktet la ut den første meldingen om hendelsen klokka 11.41 torsdag. Klokka 14.06 meldte de at de hadde kontroll på stedet.

