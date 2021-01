Trump-tilhengere angriper kongressbygningen. En kvinne er skutt og er kritisk skadet.

Demonstranter har brutt seg inn i Capitol-bygningen i Washington. En kvinne skal være skutt, og de folkevalgte er evakuert.

NTB

– Demokratiet vårt er under et angrep uten sidestykke, sier påtroppende president Joe Biden i en direktesendt tale.

Capitol-politiet har trukket våpen og barrikadert døren til kammeret i Representantenes hus der det vanligvis blir holdt samlinger i Kongressen.

Bilder fra stedet viser en benk som er dyttet foran døren og minst fem polititjenestepersoner som har trukket våpen. De sikter mot noen eller noe på andre siden av døren.

SISTE: En kvinne er i kritisk tilstand etter å ha blitt skutt i brystet på Kongressens område, ifølge to anonyme kilder til CNN.

Kildene kunne ikke oppgi annen informasjon om omstendighetene rundt hendelsen, ifølge CNN.

Det er ikke kjent om kvinnen ble skutt inne i kongressbygningen eller utenfor.

Flere polititjenestepersoner er også skadd i volden, ifølge CNNs kilder. Minst én polititjenesteperson er sent til sykehus.

Politi med pistoler rettet mot demonstrantene. Foto: Andrew Harnik / AP

Klarte ikke stoppe dem

Politiet på Capitol Hill forsøkte å stoppe demonstrantene, men klarte det ikke, ifølge Washington Post. Flere forsøkte å komme seg opp trappen til bygningen, men ble stoppet av politi.

Politiet har avfyrt pepperspray mot demonstrantene for å holde dem tilbake, ifølge nyhetsbyrået AP.

Visepresident Mike Pence er blitt eskortert ut fra Senatets kammer etter meldinger om at demonstranter har tatt seg inn i kongressbygningen.

Det melder CNBC og flere andre medier samt enkeltpersoner på Twitter.

Flere demonstranter tok seg inn i kongressbygningen, der kongressrepresentantene og senatorene er samlet for å formelt tilkjenne Joe Biden valgseieren. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

Kongressbygningen i USA er nå stengt ned. På utsiden er det sammenstøt mellom politi og Trump-tilhengere.

Samlingen i Kongressen ble plutselig avbrutt, og godkjennelsesprosessen av valgresultatet er stanset.

Må gjemme seg

De folkevalgte i Representantenes hus ble bedt om å gjemme seg under setene sine etter at Trump-tilhengerne tok seg inn i Kongressen.

Flere av Trump-tilhengerne som tok seg inn i bygget, var iført gassmasker. Bilder fra inne i Kongressen viser bevæpnede sikkerhetspersonell som sikter mot døren inne i bygget.

De folkevalgte i Kongressen er evakuert og på et trygt sted, sier en kilde til CNN.

Kongressrepresentanter finner fram gassmasker. De fikk deretter beskjed om å evakuere. Foto: Andrew Harnik / AP

Trump-supportere

To bygninger, James Maddison Memorial Building som huser Kongressbiblioteket, og Cannon House Office Building, ble først evakuert. Ansatte ved Kongressen ble bedt av politiet om å forlate bygningen.

En video på Twitter , lagt ut av en Washington Post-journalist, viser mange personer som beveger seg forbi barrikadene mens det blir ropt «USA, USA».

Tusenvis av personer har møtt opp for å vise støtte til president Donald Trump og protestere mot valgresultatet. Under en tale foran Det hvite hus sa Trump at han aldri vil gi seg eller erklære valgnederlag.

Trump-tilhengere demonstrerer i Washington onsdag. Det meldes om sammenstøt med politi, og flere demonstranter har brutt seg gjennom barrikader utenfor kongressbygningen på Capitol Hill. Foto: Julio Cortez / AP / NTB