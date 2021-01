Hundrevis av personer har brutt barrikader ved Kongressen – bygninger evakuert

Demonstranter har brutt seg gjennom barrikader på baksiden av Capitol-bygningen i Washington. På innsiden avholder Kongressen avstemminger om valgresultatet.

Trump-tilhengere demonstrerer i Washington onsdag. Det meldes om sammenstøt med politi, og flere demonstranter har brutt seg gjennom barrikader utenfor kongressbygningen på Capitol Hill. Foto: Julio Cortez / AP / NTB

Politiet på Capitol Hill forsøkte å stoppe demonstrantene, men klarte det ikke, ifølge Washington Post. Flere forsøkte å komme seg opp trappen til bygningen, men ble stoppet av politi.

To bygninger, biblioteket ved James Maddison Memorial Building og Cannon House Office Building, er blitt evakuert.

En video på Twitter , lagt ut av en Washington Post-journalist, viser mange personer som beveger seg forbi barrikadene mens det blir ropt «USA, USA».

Tusenvis av personer har møtt opp for å vise støtte til president Donald Trump og protestere mot valgresultatet. Under en tale foran Det hvite hus sa Trump at han aldri vil gi seg eller erklære valgnederlag.