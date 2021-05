Bezos gir seg som Amazon-sjef 5. juli

– Vi valgte datoen fordi den betyr noe spesielt for meg, sa Bezos på et aksjonærmøte onsdag, og forklarte at det var på denne datoen Amazon ble stiftet i 1994.

Selskapet opplyste i februar at Bezos ville overlate roret til Andy Jassy. Han er i dag leder for dataskytjenesten Amazon Web Services.

Bezos har de siste årene vært omtalt som verdens rikeste person og antas nå å være god for nærmere 1.700 milliarder kroner, ifølge AFP. Amazon har vokst under pandemien og regnes som et av verdens mektigste og mest verdifulle selskaper.