For selv om det blir en kjølig start på året i nord, er det nordlendingene som kan glede seg over best utsikt over fyrverkeriet nyttårsaften.

– I Tromsø er det bare å kle godt på seg og gå ut å se på fyrverkeriet i vinterkulden, sier vakthavende meteorolog Charalampos Sarchosidis i Meteorologisk institutt til NTB.

Han er tydelig på at det er Nord-Norge som er den store værvinneren både nyttårsaften og resten av romjulen. I sin flotteste vinterfrakk kan landsdelen nemlig by på både gode skiforhold, krystallklar himmel og dansende nordlys de neste dagene.

– Nå er det bare å gå ut på nordlysjakt i nord, i hvert fall er det perfekte værforhold til det. Men man må ha på seg gode klær, sier Charalampos, som sier det er meldt mellom 10 og 15 minusgrader i Tromsø de neste dagene.

Stormfull nyttårsfeiring

Dersom man bor andre steder i landet og ønsker å imponere med fyrverkerishow, kan man derimot ende opp med å bli skuffet, ifølge meteorologen. – Det er et lavtrykk på vei som byr på utfordringer nyttårsaften. Vi får håpe det gir seg innen midnatt så folk kan få sett fyrverkeriet, sier Charalampos.

– Sør-Norge har størst risiko for å oppleve en stormfull nyttårsaften. Der er det ventet både vind og nedbør, sier han.

I Oslo er det meldt snø store deler av kvelden, mens Trondheim får mye vind. I Bergen vil årets siste dag starte med snøvær, for så å gå over til sludd jo nærmere klokken tikker mot midnatt.

– Selv om nyttårsaften starter dårlig for de fleste, kan det være at noen slipper unna det verste ved midnatt, sier Charalampos håpefullt.

– Det klarner litt opp utover kvelden på Sørlandet og Vestlandet.

Påfyll med snø, men stor skredfare

Snøværet er imidlertid gode nyheter for skientusiaster som drømmer om en romjul i skibakken.

– Det kommer et påfyll med snø hos alle de store skidestinasjonene, spesielt på torsdag. Det er godt med snø både i Hemsedal og Trysil, sier meteorologen.

– Nord-Norge er også garantert snø hele romjulen, og det gjelder nok også Trøndelag, legger han til.

Men det hvite gullet kommer ikke uten risiko, spesielt ikke når det sammenfaller med annet vær som vind og vekslende temperaturer.

Varsom har alt utstedt oransje farevarsel for snøskred i store deler av landet. Det gjelder blant flere steder som er populære blant skigåere, som Romsdal, Sunnmøre, Salten, Jotunheimen og Voss. I Svartisen er farenivået hevet til rødt nivå, og folk anbefales å unngå all ferdsel i skredterreng.

Problemer for nyttårstrafikken

Vekslende vær byr også på utfordringer i trafikken. Folk som skal på hytta i nyttårshelgen, vil møte glatte veier og utfordrende kjøreforhold hele torsdagen og store deler av fredagen, tror meteorologen.

– Reisetiden blir mye lengre enn det man har tenkt seg, så jeg ville ikke valgt torsdag som reisedag, sier Charalampos, som advarer om slaps og is på veiene, spesielt på Sørlandet og Østlandet.

– Det er også sterk vind, og de som skal kjøre over fjellet, vil møte en del snøfokk. Det er nok ikke usannsynlig at fjelloverganger kan bli stengt, legger han til.

De siste dagene har det vært flere trafikkuhell og ulykker som følge av glatte veier. Flere fjelloverganger har allerede hatt kolonnekjøring i julen.

– Ukas værtaper er nok Vestlandet og Sørlandet, her blir det ikke hyggelig vær. På Østlandet er nedbøren i det minste snø, sier meteorologen.