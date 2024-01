– Jeg tror ikke det finnes barneklær som er varme nok når det er så kaldt. I hvert fall ikke klær som gjør at barna også kan bevege seg, sier kuldeforsker Øystein Wiggen i Sintef til NTB.

– Jeg ville ikke tatt med min tre måneder gamle sønn utendørs når gradestokken viser 30 minusgrader, føyer han til.

Det nye året har fått en kaldt start i store deler av landet. På Sørlandet har flere skoler og barnehager måtte stenge som følge av snøkaos, mens en skole i Oslo ble tvunget til å sende elevene hjem som følge av lave innetemperaturer.

Vinters tøffe sider gir seg imidlertid ikke med det første. Til helgen kan det bli rekordkalde 27 minusgrader i Oslo, ifølge Meteorologisk institutt. Da er det ekstra viktig å passe godt på de små barna, sier Wiggen.

Ha kakaoen klar

– Det er ikke farlig å gå en liten tur, i hvert fall ikke om man er i bevegelse og kroppen produserer varme, men passiv lek der man sitter i snøen når det er 30 minusgrader, kan være farlig, understreker han.

Foreldre kan heller ikke la små barn sove ute i vogn når det er kaldere enn 10 minusgrader, og selv om skiføret kan virke fristende, må folk la pulken stå til den verste kulden gir seg, ifølge kuldeforskeren.

– Foreldre må være ekstra påpasselige, og det bør være kort vei til en varm kakao, et ullteppe og et varmt rom, sier Wiggen.

Han understreker at det er helt unødvendig at barn får frostskader, og at det viktigste er å forebygge det. De må ha nok klær til å holde seg varme, helst ull, men ikke så mye klær at de blir for varme eller ikke kan bevege seg.

– Dropp dusjen

Får man likevel frostskader, må man sørge for at barna kommer seg inn, la være å gni på huden og ta kontakt med lege om det oppstår blemmer.

– Det er vanskelig for en liten kropp å produsere nok varme. Hvis barna først har fått kalde fingre, må du hjelpe dem, og la dem få legge hendene på den voksne magen, sier Wiggen.

– Hud mot hud er en effektiv måte å varme opp kalde barnehender om man ikke har umiddelbar tilgang på et varmt hus.

Likevel er det ikke bare barna kuldeforskeren er bekymret for. Han sier foreldrene selv ofte er for dårlige til å kle på seg skikkelig.

– De voksne må bli flinkere og ikke være redde for å ta på seg en god stillongs og boblebukse i tillegg til dunjakka, sier Wiggen.

Han anbefaler også at både barn og voksne dropper å dusje på morgenen når kulden biter som verst.

– Dekk til eksponert hud og ikke gå ut når du er helt nyvasket. Kroppens naturlige fettlag er en veldig god beskyttelse mot kulden, så det er bedre å dusje på kvelden enn på morgenen, slår kuldeforskeren fast.