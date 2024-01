Den fornærmede er en 15 år gammel gutt. Mannen, som er i 40-årene, har tilstått hendelsen som fant sted hjemme hos den fornærmede gutten i fjor høst, skriver Agderposten.

I tillegg til seksuell omgang, er han dømt for seksuell krenkende atferd overfor fornærmede, samt for å ha sendt, og fått tilsendt, bilder av seksuell karakter til og fra fornærmede.

I vurdering av straff har retten lagt vekt på at den seksuelle omgangen fant sted på fornærmede eget soverom, et sted hvor fornærmede skal føle seg trygg. At mannen, som ikke er tidligere straffedømt, tilsto forholdene i første politiavhør, anser retten som en formildende omstendighet.

I tillegg fengselsstraff, er mannen dømt til å betale gutten en oppreisningserstatning på 70.000 kroner.