Både The Times, The Guardian, The Independent og tabloidavisa Daily Star har slått opp et bilde av dronningen fra hennes kroning i 1953, flere steder akkompagnert av årstallene for hennes leveår, 1926–2022.

– Et liv i tjeneste, lyder det på forsiden til The Times. Videre har avisen lagt ved et sitat fra hennes juletale i 1957.

– Jeg kan ikke lede dere inn i strid. Jeg kan ikke gi dere lover eller forvalte rettferdighet. Men jeg kan gi dere noe annet: Jeg kan gi mitt hjerte og min hengivenhet til disse gamle øyene. Og til alle folk i vårt brorskap av nasjoner, lyder sitatet.

The Daily Telegraph bruker dronningens egne ord:

– Sorg er prisen vi betaler for kjærlighet, står det på avisas forside. Sitatet er hentet fra dronningens kondolanse til USA etter terrorangrepene 11. september 2001. Teksten står over et bilde av dronningen i sort og hvitt.

Daily Mirror skriver helt enkelt «Takk» over et bilde av dronningen i profil. På Daily Mails spesialutgave lyder budskapet slik:

– Våre hjerter er knuste.

Daily Express skriver «Vår elskede dronning er død», mens gratisavisa Metro har lagt på et bilde av dronningen som ung, med årene 1926–2022.