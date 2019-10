Jubel blant demonstranter da brexitavtale ble utsatt

Demonstrantene samlet seg allerede lørdag morgen i sentrum av London og marsjerte deretter i retning av Parlamentet i Westminster, med krav om at Storbritannia forblir medlem av EU.

Esther Wiley, som var kommet fra Southampton for å demonstrere, tror at parlamentarikerne kan ha blitt påvirket av den store demonstrasjonen.

– Med så mange på gata kjenner de kanskje at de har støtte, sa hun og la til at en forlengelse er bedre enn avtalen som lå på bordet, «for egentlig vil vi ikke ha noen brexit i det hele tatt».

Demonstrasjonen fant sted samtidig som Underhuset på et uvanlig lørdagsmøte møttes for å stemme over Johnsons skilsmisseavtale med EU.

Mange av demonstrantene bar EU-flagg og plakater med krav om at hele brexit-prosessen blir stanset.

En lang rekke kjente briter og politikere deltok i protesten, og Londons borgermester Sadiq Khan fra Labour var blant talerne utenfor Parlamentet.

En av demonstrantene, presten Bruce Nicole, mener brexitavtalen Johnson har forhandlet fram med Brussel er til skade for Storbritannia.

– Jeg tror fullt og fast at vi må bli i EU. Jeg er britisk, men jeg er også europeisk. Jeg tror ikke denne avtalen har noen fordeler overhodet, sier han.