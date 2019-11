Ropstad: Unødvendig å utrede forbud mot homoterapi

Høyres medlemmer i familie- og kulturkomiteen på Stortinget går inn for å utrede et forbud mot homoterapi. Dermed ligger det an til flertall for dette i komiteen, meldte VG torsdag.

– Jeg tenker det er unødvendig, fordi dette allerede er regulert i dag. Det er KrFs utgangspunkt, sier Ropstad, som også er barne- og familieminister.

– Veldig mye av dette er forbudt i dag, enten det er kvakksalveri eller rett og slett overgrep, utdyper KrF-lederen.

Debatten har blusset opp i forbindelse med et forslag fra Arbeiderpartiet i Stortinget om å forby homoterapi.

– Tror ikke det virker

Ropstad understreker at han mener mye av det som har kommet fram om konverteringsterapi i ulike trossamfunn, er uakseptabelt.

– Man skal ikke utsettes for tvang eller i verste fall vold, sier han.

– Jeg har sagt veldig lenge at jeg ikke har noen tro på konverteringsterapi. Jeg tror ikke det har noen effekt, verken at heterofile kan bli homofile, eller at homofile kan bli heterofile, gjennom terapi, fremholder KrF-lederen.

Samtidig er han opptatt av å få fram nyanser i debatten om hva som defineres som konverteringsterapi. Han viser til at alt fra forbønn til systematisk aktivitet på leirer nå inngår i diskusjonen.

– Det som er veldig skadelig mot sårbare mennesker, er uakseptabelt. Samtidig må det i Norge være lov å ha et konservativt syn på ekteskapet – den norske kirken har for eksempel åpning for to syn knyttet til det, sier Ropstad.

Trosfrihet

KrF-lederen advarer mot å lage et forbud hvor en person som kommer til en prest og ønsker forbønn, ikke skal få lov til det.

– Det er ikke forbudt i dag, og jeg mener heller ikke det bør være forbudt, sier han.

Ropstad advarer i den sammenheng mot å gripe inn i det som «opplagt må være lov i et samfunn som bygger på tros- og ytringsfrihet».

– Det kommer an på hva du definerer som konverteringsterapi. Hvis det er forbud mot forbønn eller sjelesorg, vil det være å gå ekstremt langt inn i et trossamfunns indre anliggender. Da begynner vi nesten å snakke om menneskerettighetene.

Ropstad mener ledere i trossamfunn har et særlig stort ansvar, fordi de møter sårbare mennesker, som kan ha et behov for noen å snakke med.

Vil ha forbud

Å forby homoterapi er bare ett av mange forslag i Aps pakke for å styrke LHBTI-politikken.

«I Norge har man i dag heller ingen forbud mot skadelig konverteringsterapi fra religiøse og terapeutiske miljøer. EU har nylig oppfordret sine medlemsland til å forby konverteringsterapi», heter det i forslaget.

«Forslagsstillerne viser til at særlig barn og unge er sårbare stilt overfor slike miljøer og kan ta svært stor skade av slik virksomhet. Forslagsstillerne mener det må utvises nulltoleranse for slik virksomhet, og foreslår derfor et forbud».

Komiteen har frist til 3. desember med å avgi sin innstilling.

– Vi er mot konverteringsterapi og ønsker en mer helhetlig vurdering av alle sider ved et forbud. Det vil være vår anbefaling til Høyres gruppemøte neste onsdag, sier komitéleder Kristin Ørmen Johnsen (H) til VG.

Ap har signalisert at partiet sekundært vil stemme for en utredning hvis det ikke blir flertall for forbud.