Nordmenn trakk kortet mer enn ni millioner ganger på Black Friday

Det er en økning på nesten 3,5 prosent fra samme dag i 2018 og ifølge Nets dagen med mest kortbruk i Norge noensinne.

– For første gang er kortene benyttet mer enn 9 millioner ganger, sier Stein-Arne Tjore, pressesjef for Nets i Norge.

Betalingskortene ble brukt til å handle varer og tjenester for over 3,8 milliarder kroner, noe som er 1,9 prosent opp fra i fjor, da det ble handlet for rundt 3,7 milliarder.

Kortbruken er fordelt på BankAxept-kort, internasjonale kort, kredittkort og elektroniske gavekort.

Vipps-rekord

Netthandelen gikk opp 12 prosent sammenlignet med fjorårets Black Friday. Sammenlignet med en gjennomsnittlig fredag ble det gjennomført 46 prosent flere nettkjøp.

Vipps satte omsetningsrekorder både torsdag og fredag. Sammenlignet med 2018 økte Vipps-omsetningen på Black Friday med 154 prosent.

Mange butikker, både på nett og i fysisk format, utvidet tilbudene til å gjelde både dagene før og etter Black Friday. Black Friday-omsetningen økte ifølge tall fra Klarna med 19 prosent fra i fjor, mens den øvrige ukehandelen økte med nesten 26 prosent.

Bømlo på topp

Ifølge Klarna var Sogn og Fjordane det mest aktive fylket i netthandelen forrige uke, mens Østfold var det minst aktive. En snittinnbygger i Sogn og Fjordane handlet 50 prosent mer enn en snittinnbygger i Østfold.

De tre mest aktive av de 100 mest folkerike kommunene var Bømlo i Hordaland, Kvinnherad i Hordaland og Alta i Finnmark. Bømlo ligger alene på topp, 37 prosent over snittet, mens Kvinnherad og Alta endte på delt andreplass, 31 prosent over.