Dette skjedde natt til tirsdag

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 25. februar.

Foto: Arkivfoto: Carina Johansen / NTB scanpix

Equinor dropper leteboring utenfor Australia

Equinor har gitt beskjed til myndighetene i Australia om de dropper planene om leteboring i Australbukta utenfor kysten i Sør-Australia, til tross for at selskapet like før jul fikk grønt lys til for en miljøplan for oljeboring der.

Equinor har besluttet å stoppe planene fordi «muligheten ikke er kommersielt konkurransedyktig». Det berørte surfemiljøet i delstaten Sør-Australia er blant dem som jubler etter avgjørelsen.

Svensk forlegger dømt til fengsel i Kina

Foto: Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB scanpix

Den fengslede svenske forleggeren Gui Minhai er dømt til fengsel i ti år i en kinesisk domstol i byen Ningbol, melder nyhetsbyrået Reuters. Han har sittet fengslet i Kina siden 2015.

Den svenske statsborgeren av kinesisk opprinnelse startet i 2012 et forlag i Hongkong som utgir bøker som det kinesiske kommunistpartiet har erklært forbudt.

Fjerde dødsoffer fra viruscruise

Foto: Foto: Kyodo News / AP / NTB scanpix

En fjerde passasjer fra det virusrammede cruiseskipet Diamond Princess i Japan har omkommet etter å ha blitt diagnostisert med det nye koronaviruset.

Den syke var en mann i 80-årene som ble fraktet fra den isolerte cruiseskipet og til sykehus i Japan. Lokale medier melder at mannen hadde påvist smitte fra covid-19-viruset og at han døde av lungebetennelse.

Italiener på Tenerife med covid-19

Foto: Illustrasjonsfoto: NIAID-RML / AP / NTB scanpix

En italiensk turist på øya Tenerife har fått påvist smitte av det nye koronaviruset covid-19, opplyser Kanariøyenes president Ángel Víctor Torres Twitter , melder VG.

Den smittede er lege og hjemmehørende i Lombardia i Nord-Italia og kjente at han hadde symptomer og feber. Det er nettopp i Lombardia-regionen det største utbruddet av virussmitte er registrert i Europa.

Kraftig børsras i Asia

Foto: Illustrasjonsfoto: Vincent Yu / AP / NTB scanpix

Frykt og uro over konsekvensene av den pågående spredningen av koronaviruset covid-19 preger verdens finansmarkeder. I Tokyo falt Nikkei-indeksen med 3,58 prosent da handelen startet tirsdag. Den bredere sammensatte Topix-indeksen gikk 3,53 prosent tilbake.

Hang Seng-indeksen i Hongkong falt moderate 0,37 prosent mens Shanghai Composite Index gikk 1,62 prosent tilbake. Shenzhen Composite Index falt derimot mer merkbart med 2,09 prosent da handelen startet.