Tegnell forsvarer svensk koronastrategi etter forskeropprop

Statsepidemiolog Anders Tegnell forsvarer Sveriges koronastrategi etter at 22 forskere retter sviende kritikk mot Folkhälsomyndigheten og regjeringen.

Publisert: Nå nettopp







Mens store deler av verdens befolkning har fått streng beskjed om å holde seg mest mulig innendørs, koser svenskene seg på utekafé og i parker, som her i Stockholm. 1 av 2 Foto: Anders Wiklund / TT / NTB scanpix

NTB-TT

Forskerne oppfordrer i et debattinnlegg i Dagens Nyheter tirsdag politikerne til å gripe inn med «raske og radikale tiltak».

– Med tjenestepersoner uten evner til å forutse eller begrense epidemien må de folkevalgte gripe inn, skriver de ifølge Aftonbladet , som har omtalt debattinnlegget.

Vil ikke endre strategi

Forskerne tar til orde for at Sverige bør endre strategi for å bekjempe koronautbruddet. Statistikk viser at det akkurat nå dør godt over ti ganger flere av covid-19 i Sverige enn i Finland, som har betydelig strengere restriksjoner.

Forskerne skriver også at Folkhälsomyndigheten ved minst fire tilfeller har hevdet at smittespredningen har flatet ut selv om det ikke har vært riktig.

– De vil ikke endre sine anbefalinger selv om Sveriges kurve begynner å skille seg radikalt fra sine naboland.

Over hundre nye døde

Svenske helsemyndigheter opplyste tirsdag at 114 nye personer ble registrert døde fra mandag til tirsdag etter å ha vært smittet av koronaviruset. Det er en markant økning sammenlignet med de to foregående dagene, da henholdsvis 12 og 20 dødsfall ble registrert.

Det er imidlertid vanskelig å sammenligne tallene fordi det er etterslep av registreringer i forbindelse med helg og helligdager.

Det totale tallet på døde nå 1.033, ifølge nye tall fra Folkhälsomyndigheten.

11.445 er bekreftet smittet i Sverige og 915 får eller har fått intensivbehandling.

Tirsdagens tall betyr at nær hver tiende person som har fått påvist smitte i Sverige, er død.

Forsvarer strategien

Statsepidemiolog Anders Tegnell i Folkhälsomyndigheten har tidligere fått mye kritikk for landets strategi. Etter publiseringen av de nye tallene tirsdag, fikk han spørsmål om han mener at den svenske strategien fortsatt fungerer.

– Ja, svarte Tegnell, og viste til at New York har langt flere dødsfall enn Sverige.

Han la til at man skal være forsiktig med å slå fast noe så tidlig i en pandemisituasjon, men sa:

– Vår måte å beskytte våre eldre på er ingen fiasko for den øvrige strategien, sa Tegnell, som la til at nesten halvparten av alle dødsfall dreier seg om personer over 70 år på institusjoner, og at det er derfor tallene er så høye.

Ny kriselov

Tegnell fikk også spørsmål om kritikken fra de 22 forskerne som mener at Sveriges dødstall kan nærme seg Italias.

– Jeg vil nekte for at vi ikke har noen gjennomarbeidet strategi og at dødstallene er unøyaktige, svarte han.

– I Italia registreres nå bare dødsfall på sykehus. Så det finnes grunnleggende feil i forskernes artikkel, sa Tegnell.

Imidlertid sa han at Sverige har hatt en uheldig utvikling når det gjelder hvordan smitten har tatt seg inn i landets institusjoner, der eldre pådrar seg sykdommen.

Forrige helg ble det enighet i Riksdagen om en ny kriselov som skal gjøre det lettere for regjeringen å fatte raske beslutninger og innføre strengere smitteverntiltak.