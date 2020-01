Dette skjedde i natt

Dødstallet i Indonesia stiger

Tallet på døde etter flommen i Indonesias hovedstad Jakarta har økt til 43, med 17 døde i distriktet Bogor i utkanten av Jakarta. Ni av de døde er funnet inne i hovedstaden og de øvrige døde er funnet i andre distrikter rundt bykjernen av hovedstaden Jakarta.

Over 30.000 mennesker har måtte forlate hjemmene sine.

Trump beordret angrep mot iransk general

Foto: Office of the Iranian Supreme Leader via AP / NTB scanpix

En leder for Irans revolusjonsgarde, general Qasem Soleimani er drept i et amerikansk rakettangrep mot flyplassen

Det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon har bekreftet angrepet og opplyst at det ble beordret av president Donald Trump. Samtidig bekrefter Iranske myndigheter at Qasem Soleimani er drept.

To til sykehus etter trafikkulykke

Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

To menn er skadd etter en trafikkulykke ved E18 i Holmestrand klokken 22.12 torsdag kveld.

Passasjeren, en mann i 20-årene, ble hentet av luftambulansen og fløyet til Ullevål sykehus. Føreren, en mann i 40-årene, ble kjørt til Sykehuset Vestfold, opplyser operasjonsleder Anne Dreyer i Sørøst politidistrikt til NTB. Tilstanden deres er ukjent.

Område sperret etter mulig TNT-funn

Politiet holdt natt til fredag vakt og sperret av et område på Jæren etter at det ble gjort funn av det de mener er TNT som stammer fra krigen. Ammunisjonen ble funnet ved et jorde på Orre i Klepp i Rogaland, ifølge Stavanger Aftenblad.

Til VG opplyste operasjonsleder Nikolai Austrheim i Sørvest politidistrikt at Forsvaret vil starte arbeidet med å ufarliggjøre de mulige eksplosivene fredag morgen.

USA svartelister Cubas forsvarssjef

Cubas forsvarssjef er uønsket i USA fordi han støtter Venezuelas president Nicolás Maduro, opplyser USAs utenriksdepartement.

Departementet framholder at forsvarssjef, general Leopoldo Cintra Frias, har ansvaret for den delen av cubansk politikk som bidrar til å holde venstreorienterte Maduro ved makten. Også to av hans barn svartelistes.