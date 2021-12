Det opplyser assisterende bydelsoverlege Tine Ravlo i Frogner bydel til NTB.

– De vi har kartlagt, som tilhører Oslo, har symptomer i form av hodepine eller sår hals. Noen har hoste. Men de har det vi leger kaller milde symptomer, sier hun.

Det betyr at de er hjemme, og at de ikke trenger innleggelse på sykehus.

Ravlo mener sykdomsbildet passer bra med det sørafrikanske leger har fortalt.

– De rapporterer om forkjølelsessymptomer og litt influensasymptomer. De har det greit, sier hun.

– Virker dette mildere enn delta?

– Jeg syns det er litt tidlig å konkludere.

Ingen villsmitte

Tine Ravlo er assisterende bydelsoverlege i Frogner bydel, der julebordutbruddet fant sted. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Utbruddet er sporet tilbake til et julebord som ble arrangert av solenergiselskapet Scatec på Louise Restaurant & Bar på Aker Brygge i Oslo fredag 26. november.

Det er nå oppdaget 50–60 smittede etter julebordet. Minst én av disse har fått bekreftet smitte med omikronvarianten etter helgenomsekvensering, mens 10–15 tilfeller betegnes som sannsynlig omikron etter screening. Kommunen venter fortsatt på svar for de resterende.

Scatec har sitt største utenlandskontor i Sør-Afrika, der omikronvarianten ble oppdaget først. Ifølge Scatec var det ansatte til stede på julebordet som hadde vært på kontoret i Cape Town.

Ravlo forteller at det så langt er unge voksne som er smittet i utbruddet.

Inkubasjonstida – det vil si tida det tar fra man blir smittet, til man blir syk – ser ut til å være to til fire dager.

Så langt er det ikke påvist villsmitte med omikron i Oslo.

– I det utbruddet vi jobber med nå, så er alt knyttet til julebordet, sier Ravlo.

Europa uten alvorlige tilfeller

Også fra Sør-Afrika er det kommet meldinger om milde symptomer hos smittede.

Men opplysningene er anekdotiske, og usikkerheten er stor.

Ifølge EUs smittevernbyrå ECDC var det fram til torsdag klokka 12 registrert i alt 79 bekreftede tilfeller av omikron i 15 europeiske land, deriblant fire bekreftede tilfeller i Norge. Blant disse er det ikke meldt om noen tilfeller av alvorlig sykdom eller død.

«Alle tilfeller som det fins tilgjengelig informasjon om alvorlighetsgrad for, er enten asymptomatiske eller milde», skriver ECDC.

Fortsatt stor usikkerhet

Kriseleder Line Vold i FHI mener det er altfor tidlig å si om omikron gir mer eller mindre alvorlig sykdom enn delta. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Kriseleder Line Vold ved Folkehelseinstituttet (FHI) mener signalene er sprikende. Hun trekker fram at det så langt er omtrent like mange sykehusinnleggelser per smittet som før i Sør-Afrika.

– Men dette er ikke solid nok til å kunne trekke noen slutninger, sier Vold til NTB.

Hun fastslår at det er altfor tidlig å si om omikron er mer eller mindre farlig enn delta.

Et annet uavklart spørsmål er hvor godt vaksinene beskytter mot omikron. FHIs antakelse er at vaksinene fortsatt vil beskytte mot alvorlig sykdom.

– Men akkurat hvor mye vet vi ikke per nå, sier Vold.

Samler kunnskap

WHOs foreløpige vurdering er at omikron utgjør en «veldig høy» global risiko.

Ifølge WHO kan det ta flere uker å få avdekket hvor alvorlig sykdom omikronvarianten gir. Men foreløpig ser det ut til at varianten kan være både mer smittsom og mer motstandsdyktig mot vaksiner enn tidligere varianter.

Vold forteller at FHI nå samarbeider tett med Oslo kommune for å sammenstille og systematisere opplysninger om de som er smittet med omikron Norge.

– Dette er høyt prioritert, sier Vold, som tror kunnskapen Norge nå får om den nye virusvarianten, kan bli viktig også for andre land.