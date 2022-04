– Hadde jeg ikke fått hjelp, ville jeg ikke vært her nå.

Mathias er fjorten år og går nedover gaten på vei hjem fra skolen. Det går en person bak ham. Mathias setter opp farten. Han kjenner at redselen sprer seg i kroppen. Mathias har én tanke i hodet: Han kommer til å drepe meg.

Slike tanker styrer mer og mer av livet til fjortenåringen etter en periode med redsel, angst og litt mobbing. Han følte ikke at han passet inn på barne- og ungdomsskolen. Mathias ender opp med å isolere seg.

Familien ser en redd gutt som har det vondt, men de når ikke inn til ham.

Pågangen av barn og unge med psykiske lidelser som trenger hjelp i Bup har økt med 28 prosent de to siste årene. Aftenposten har tidligere dokumentert hvordan behandlere merker at flere barn og unge trenger hjelp, samtidig som de er sykere enn før.

Man ser en særlig kraftig økning av spiseforstyrrelser og ADHD.

Også for alvorlige psykiske lidelser, som psykoselidelsen Mathias har hatt, er det en økning.

Ba om hjelp

For Mathias ble det vanskelig å fungere i hverdagen. Han gikk ikke på skolen lenger. Etter en dusj kunne han komme gråtende og livredd ut av badet.

Til slutt klarte 14-åringen å si til foreldrene at han trengte hjelp, og på eget initiativ gikk han til helsestasjon for ungdom.

Der møtte Mathias en som så angsten, depresjonen og selvskadingen som han hadde skjult for foreldrene.

– Jeg er så glad for at helsesykepleieren ringte meg rett etterpå og sa at hun var bekymret, forteller guttens mor.

Helsesykepleieren sendte til fastlegen, som umiddelbart henviste videre til barne- og ungdomspsykiatrien (Bup).

– At ingen bagatelliserte det, men reagerte med en gang, har hatt stor betydning for hvor vi er i dag.

Hørte latter og stemmer i hodet

På den lokale barne- og ungdomspsykiatriske klinikken et sted på Østlandet sitter den nå 17 år gamle gutten og moren i samtale med psykologen. Hun har fulgt dem de siste tre årene. Nå er han frisk og har ingen symptomer.

Mathias tar oss med tilbake til hvordan han hadde det for tre år siden.

– Jeg hadde vært livredd lenge, overtenkte alt. Trodde på en god og en dårlig kraft som styrte livet mitt. Jeg hadde mistet fullstendig kontroll på hva som var ekte og om jeg var ekte, forteller han.

Mathias forsto at han var syk, men ikke hva det var, han hadde aldri hørt om psykose. Han googlet symptomene sine uten å finne svar.

I begynnelsen av utredningen spurte psykologen på Bup om han hadde begynt å høre eller se noe han lurte på om ikke fantes på ordentlig.

– Da sa jeg at jeg hadde begynt å høre latter.

I ukene og månedene etter kom det flere symptomer. Stemmer i hodet.

– Det startet som tanker jeg ikke følte jeg kunne kontrollere, så ble det stemmer som ble høyere og høyere.

Moren forteller om en sønn hun ikke kjente igjen. Bisarr oppførsel, vrangforestillinger og hallusinasjoner. Det var veldig lite normalt igjen hos gutten hennes.

– Det var en stor sorg at vi ikke nådde inn til ham. Vi mistet barnet vårt.

Under depresjonen skjulte det seg en psykose

Da Mathias kom inn til Bup, forsto psykologen raskt at gutten var i ferd med å utvikle en psykose.

Psykose betyr virkelighetsbrist, der hjernen ikke skiller mellom hva som er ekte, og hva som ikke er det. Man kan få sterke ideer som ikke stemmer med virkeligheten, men som virker helt reelle, som at noen prøver å forgifte deg, eller kanskje man ser og hører ting andre ikke ser og hører.

Du kan ha forbigående virkelighetsbrist uten at det er en psykoselidelse. Når det varer lenger og kommer sammen med andre symptomer, kan det være snakk om en psykoselidelse.

– De av mine pasienter som har vist seg å være i psykoseutvikling, har vært henvist for noe annet, som angst, selvskading eller depresjon, forteller psykologen.

Under angsten og selvskadingen lå en svært alvorlig psykisk lidelse. Fjorten år gamle Mathias klarte å strekke ut en hånd og fikk hjelp. Foto: Tomm W. Christiansen / Aftenposten

Mathias var i denne perioden en fare for seg selv og alvorlig syk. Teamet på Bup reagerte raskt.

– I løpet av kort tid fikk han medisiner, og etter bare noen uker var de mest fremtredende psykosesymptomene borte. Men han var alvorlig syk. Svært dårlig, forteller psykologen.

– Jeg var overbevist om at noe fælt skulle skje

Noen måneder etter at de aktive psykosesymptomene er borte, ligger Mathias i en seng på rommet sitt. Han er ikke i stand til å komme seg ut av sengen denne dagen. Tankene og angsten etter å ha opplevd en psykose, lammer ham.

Men nå kan moren legge seg inntil gutten sin og bare snakke. For nå vet hun hva han går igjennom og forstår.

– Jeg var helt overbevist om at noe fælt skulle skje. Men så hjalp det at mamma sa «nei det kommer ikke til å skje, du er trygg. Dette går bra.» Da vet jeg at min egen mamma forstår meg.

For en del av årsaken til at denne historien har en lykkelig slutt, er hvordan barne- og ungdomspsykiatrien også hjalp Mathias’ foreldre.

Stolte på psykologen

Et tverrfaglig team fulgte opp både skole og foreldre parallelt med Mathias’ behandling hos psykolog og psykiater. De fikk familieterapi, hjelp til å håndtere de utfordringene psykosen innebar, og opplæring i hva psykose er.

– Hjelpen vi fikk som familie, er unik. Dette har vært en stor påkjenning for hele familien, forteller moren som håper andre også vil få den hjelpen de har fått.

Psykologen forteller at det var viktig for behandlingen at hun fikk lov til å prioritere møtene med Mathias. Hun møtte ham flere ganger i uken da han var på sitt sykeste, ellers ville han ikke turt å ta medisinene sine.

– Han sa at jeg var den eneste han stolte på at ikke var ute etter å drepe ham. Jeg hadde aldri klart å komme i den posisjonen hvis jeg traff ham bare en gang iblant.

Hun mener denne historien viser hvor viktig Bup kan være for den enkelte og familien.

– Tillit tar tid, spesielt hos en psykotisk ungdom med paranoide vrangforestillinger.

Mange må vente lenge

Én av fem som henvises til Bup, blir avvist. I fjor fikk 26.300 personer behandling i barne- og ungdomspsykiatrien. Av de som kommer inn i systemet opplever likevel mange å måtte vente lenge på å få en time til behandling.

For Mathias gikk det raskt å få hjelp, på grunn av de alvorlige symptomene.

Men i 2021 var gjennomsnittlig ventetid til Bup 50 dager.

Håp i en håpløs hverdag

Det er snart vår. Det lysner ute. Og inne hos psykologen, der Mathias møter oss med klart blikk og mange erfaringer som han vil dele.

Han er fremdeles preget av å ha vært syk. Sliten etter at hjernen har jobbet på høygir så lenge. Han har fremdeles en del fravær fra skolen.

– Jeg er veldig glad for at jeg fikk hjelp tidlig. Det har gjort en ekstrem forskjell.

For ham var det snakk om liv eller død.

– Hadde jeg ikke fått hjelp, ville jeg ikke vært her nå.

Ved siden av ham sitter moren og må tørke noen tårer.

– Jeg hadde det så vondt at jeg ikke visste hva jeg skulle gjøre, fortsetter Mathias.

Han ønsker at andre skal lære mer om psykose. Om diagnosen og symptomene, og hvor viktig det er å si fra til noen at man trenger hjelp.

– Det er ikke bare jeg som har masse problemer som ingen andre har hatt før. Det er et navn på dette, noe man kan få hjelp med. Det å gå til Bup hver uke, noen ganger mer; det ga meg veldig mye da. Du er ikke alene. Det er mulig å få hjelp. Det finnes håp om å komme ut av dette.

Aftenposten har valgt å gi 17-åringen et fiktivt navn, Mathias, for å beskytte hans identitet.