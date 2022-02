Nato venter at den russiske hæren vil gå til et fullskala angrep på Ukraina, sier Natos generalsekretær Jens Stoltenberg lørdag kveld.

Stoltenberg, som denne helgen deltar på den store sikkerhetskonferansen i München, sier til den tyske TV-stasjonen ARD at alle tegn tyder på at Russland planlegger et stort angrep.

– Vi er alle enige om at risikoen for et angrep er stort, sier han og påpeker at Russland fortsatt driver militær styrkeoppbygging.

– Ingen soldater er trukket tilbake, slik Russland sier. Derimot sendes flere soldater til områdene, sier Stoltenberg.

Han understreker likevel at han håper på en politisk løsning på konflikten.

– Vi ønsker at Russland endrer kurs og setter seg ned med oss, sier han til ARD.