I et brev sendt til den norske ambassaden i Aten tirsdag denne uken, åpnet greske myndigheter for at nordmenn kan reise til Hellas med pass som utløp for mindre enn tre år siden.

– Greske myndigheter erkjenner utfordringene norske myndigheter har med å utstede reisedokumenter på grunn av høy etterspørsel, og har derfor gått med på å godta norske reisedokumenter som gikk ut i løpet av de tre siste årene for identifikasjonsformål i Hellas ut året, skriver den greske ambassaden i Oslo i en epost til NTB.

Regjeringen har de siste dagene jobbet med å avklare hva dette innebærer, og fredag ettermiddag bekrefter justisdepartementet at det allerede nå er mulig å reise til Hellas med gamle pass.

Andre regler for barn

– Fra norsk side innebærer ordningen at personer over 16 år kan legitimere seg med pass som utløp for mindre enn tre år før innreise til Hellas. Barn under 16 år kan legitimere seg med pass som utløp mindre enn ett år før innreise til Hellas. Makulerte pass kan ikke brukes, skriver Justisdepartementet i en epost til NTB.

Den greske ambassaden opplyser at de heller ikke har noe imot at nordmenn bruker førerkort til å legitimere seg i Hellas fram til utgangen av 2022, men dette har norske myndigheter foreløpig ikke åpnet for.

– Norske myndigheter begrenser ordningen til bruk av utgåtte pass, som i motsetning til førerkortet også dokumenterer innehaverens norske statsborgerskap, skriver departementet.

Glad justisminister

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier hun er glad over nyheten fra Hellas.

– Det er likevel viktig å være klar over at det er en risiko forbundet med å reise til utlandet uten vanlig gyldig legitimasjon. Vi har ingen garanti for at myndighetenes informasjon om ordningen når ut til alle transportører og reiselivsaktører. Reisende anbefales derfor også å benytte direkteflyging, sier hun.

Pass for barn har kortere gyldighetstid, og grensen på ett år er satt blant annet av hensyn til risiko for barnebortføring.

– Jeg vil samtidig minne om at enkelte land i Europa har innført nye koronaregler, og på generelt grunnlag bør alle sjekke gjeldende reiseråd og reiseforsikringen sin før man legger ut på tur, sier Mehl.

Passkaos

Etter at Norge og verden åpnet opp etter vinterens koronabølge, har pågangen vært stor på passkontorene. Samtidig har selskapet Thales, som leverer norske pass, slitt med å levere nok.

Dette har ført til lange ventetider og stor rift om de få ledige timene på passkontorene.

Justisministeren ba i juni EUs innenriksministre om å godta at nordmenn får reise med pass som har gått ut på dato i sommer.

Fra før av har Tyrkia åpnet for at nordmenn kan reise inn i landet med nasjonalt ID-kort fra Norge.

– Gode nyheter for reiselystne

Passmangelen har ført til utfordringer også for norske reiselivsaktører, som har fått mange henvendelser fra folk som lurer på hvilke regler som gjelder.

Reiseselskapet TUI opplyser til NTB at de har vært i dialog med greske myndigheter om saken i lang tid.

– Vi har gjort dem oppmerksomme på utfordringene vi har med utsteding av nye pass her hjemme. Dette førte så til en dialog med norske myndigheter som nå er presentert denne løsningen. Dette er veldig gode nyheter for reiselystne nordmenn, sier sjef for myndighetskontakt Mikkel Hansen i TUI Nordic.