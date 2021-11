Real Madrids stjernespiss Karim Benzema slipper ikke fri fra saken der han var tiltalt for utpressingsforsøk. Han ble onsdag dømt til ett års betinget fengsel.

Dommen ble lest opp i Paris-forstaden Versailles. Den er to måneder strengere enn påstanden til påtalemyndigheten. I tillegg fikk Benzema en bot på 75.000 euro, som tilsvarer 750.000 kroner.

Via sin advokat har 33-åringen gjort det klart at han anker dommen.

– Den er på ingen måte overens med det som skjedde, sier Antoine Vey, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Ble utestengt

Den delikate saken fra 2015 er blitt døpt «sexvideo-saken» og førte blant annet til at både Benzema og tidligere medspiller Mathieu Valbuena ble utestengt fra Frankrikes landslag.

Benzema ble anklaget for å ha hjulpet utpressere til å komme i kontakt med Valbuena i et forsøk på å presse ham for penger. En sexvideo på Valbuenas telefon ble brukt som middel.

Fire andre menn var også tiltalt i saken.

Ville hjelpe

Mustapha Zouaoui ble utpekt som hovedmann og innrømmet i rettssaken å ha stått bak. Han beklaget til Valbuena i retten.

– Jeg ber om unnskyldning av hele mitt hjerte, sa han.

Benzema har hele tiden benektet anklagene og sagt at han bare ville hjelpe Valbuena med å komme seg ut av situasjonen. Real Madrid-spissen var aldri til stede i rettslokalene i Versailles. Dommen kom på samme dag som han spiller mesterligakamp mot Sheriff Tiraspol i Moldova.

Tidligere i år gjorde Benzema comeback for Frankrike etter å ha stått utenfor i fem og et halvt år.