Den tidligere fotballtreneren i Lyngdal har bestemt seg for å ikke anke dommen på to og et halvt års fengsel. Dermed blir dommen stående.

– Belastningen med ny ventetid og ny rettssak er for stor, sier mannens forsvarer, advokat Olav Sylte, til Lister24.

Mannen i 20-årene ble i begynnelsen av juni dømt til to og et halvt års fengsel blant annet for to tilfeller av seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år og fire tilfeller av seksuelle handlinger med barn under 16 år. Straffen var i tråd med aktors påstand.

Mannen har siden han ble pågrepet i august 2020 nektet for å ha gjort noe straffbart.