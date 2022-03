OSLO: Hadia Tajik går av som arbeids- og inkluderingsminister, men blir sittende som nestleder i Arbeiderpartiet inntil videre.

Det opplyser Tajik på en hasteinnkalt pressekonferanse onsdag. Tajik har vært nestleder i Ap siden 2015.

15 år siden

– Jeg har invitert dere hit fordi jeg er en situasjon der feil jeg gjorde for 15 år siden, skygger over jobben jeg gjør i regjeringen i dag, sa Tajik.

Hun sier hun ikke vil at feil hun gjorde for 15 år siden skal stå i veien for den viktige jobben regjeringen og departementet hennes gjør.

– Jeg er lei meg for at det jeg har gjort feil har skuffet mange. Det ber jeg om tilgivelse for. Jeg beklager at jeg ikke håndterte dette bedre før. Det er min feil, sier Tajik.

Hun påpeker at den øverste sjefen i arbeidsdepartementet er avhengig av tillit.

– Det er mange andre som kan være arbeidsministere. Det er Arbeiderpartiets politikk som er det viktigste, sier Tajik.

20 spørsmål

VG avslørte sist søndag hvordan Ap-nestleder og arbeidsminister Hadia Tajik (Ap) fikk tildelt skattefri pendlerbolig i 2006 til 2010 basert på en leiekontrakt hun aldri benyttet.

Tajik har i ettertid vært tydelig på at hun var pendler og hadde krav på skattefri pendlerbolig. Hun har opplyst at hun hadde utgifter til barndomshjemmet i Rogaland.

Flere politikere har krevd at Tajik redegjør grundigere for saken. Frp-leder Sylvi Listhaug har blant annet sendt henne 20 spørsmål som hun vil ha svar på.

Tajik har tatt selvkritikk og sagt at hun hadde "fullstendig feilvurdert" saken. Hun har også sagt at hun skal betale tilbake den eventuelle skattefordelen hun har fått.

Saken oppdateres.