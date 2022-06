Ifølge Kampanje betyr tallene at TV 2s kanaler har mistet en firedel av TV-markedet.

Det er over to måneder siden vel 500.000 kunder hos Altibox mistet TV 2s kanaler, etter at forhandlingene mellom dem ble brutt.

– Vår tilbakegang er som ventet og henger selvsagt sammen med at våre TV 2-programmer ikke når ut til alle som ønsker å se på TV 2. Gitt disse omstendighetene er vi godt fornøyd med seertallene på «The Voice», «Sommerhytta», «Åsted Norge» og finalen av Champions League, sier kanaldirektør Trygve Rønningen.