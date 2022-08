Politiet har fått melding om at det er blitt avfyrt skudd på Torshov i Oslo. Det letes etter to biler som kjørte fra stedet like etter hendelsen.

– Vi har iverksatt et omfattende søk. Samtidig er det ikke meldt om at noen er skadd. Vi har sperret av et større område i Torshovgata/Per Kvibergs gate utenfor Lilleborg skole, sier operasjonsleder Guro Sandnes i Oslo politidistrikt til NTB.

Ifølge politiet kan det ha blitt skutt fra en bil mot en annen. Sandnes opplyser at politiet er på stedet med flere patruljer, og at de søker etter to aktuelle biler som kjørte fra stedet like etter hendelsen.

– Vi vet ikke noe om hendelsesforløpet, men vi starter snart med avhør av vitner. Samtidig er det observert flere som har løpt fra stedet, mest sannsynlig fordi de ble redde for det de hørte, sier hun.

Oslo politidistrikt meldte om hendelsen klokken 20.26 tirsdag kveld.