Dette skjedde natt til tirsdag

Hjemvendte flyktninger tortureres i Syria

Mange syriske flyktninger som har returnert til hjemlandet, blir satt i fengsel, forsvinner, tortureres og voldtas av sikkerhetsstyrker, ifølge Amnesty International.

I rapporten dokumenterer Amnesty menneskerettighetsbrudd som sikkerhetsstyrker har begått mot 66 syrere, inkludert 13 barn, som har vendt hjem siden 2017. Amnesty sier den viser at Syria ennå ikke er trygt å vende tilbake til.

1.204 nye koronasmittede registrert siste døgn – 418 i Oslo

I løpet av det siste døgnet ble det registrert 1.204 koronasmittede i Norge, som er 145 færre enn samme dag i forrige uke.

Den siste uka ble det i snitt registrert 1.440 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 1.236, så trenden er dermed stigende. Samtidig ble det registrert 418 nye tilfeller i Oslo.

Oslos helsebyråd mener massetestingen burde startet tidligere

Det er i Oslo fremdeles mest smitte blant de yngste aldersgruppene. Mandag startet kommunen med massetesting i skolene. Tusenvis av elever skal testet to ganger i uka, noe som gleder Oslos helsebyråd Robert Steen (Ap). Han mener likevel at massetestingen burde startet tidligere, noe som ville bidratt til en brems av smitteøkningen.

– Dermed kunne vi isolert også de smittede, og smittetallene kunne vært lavere, mener Steen.

Blinken i Doha for krisesamtaler om Afghanistan

USAs utenriksminister Antony Blinken møtte Qatars emir for krisesamtaler om Afghanistan etter at Taliban hevdet å ha tatt full kontroll over landet. Blinken reiste til Qatar sammen med forsvarsminister Lloyd Austin.

I møtet med emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani takket Blinken for «Qatars ekstraordinære støtte til å fasilitere en trygg transitt for amerikanske statsborgere og afghanere i fare» mens USA gjennomførte en kaotisk tilbaketrekking fra Afghanistan. I alt 55.000 personer ble evakuert via Qatar.

Forsker bekymret over misfornøyde skoleelever

Det er stadig flere elever som er misfornøyde på skolen, ifølge Ungdata-undersøkelsen. Forskeren bak undersøkelsen er bekymret over at andelen stadig stiger hvert år.

– Den generelle trivselen i norsk skole er høy. Men når vi sammenstiller elevenes svar og ser utviklingen over tid, gir dette et tydelig bilde: Det er en klar negativ trend som bekymrer oss, sier forsker Anders Bakken, som er leder for Ungdatasenteret NOVA ved Oslo Met.