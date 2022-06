– Ny teknologi og samarbeid mellom flere aktører gjør at stadig flere rådyrkillinger kan reddes. Dette er viktig og god skadeforebygging, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) i en pressemelding.

Mange bønder leier nå inn dronepiloter som bruker droner med termisk kamera for å finne killingene i gresset før de skal slå enga.

– Søkene må utføres tidlig om morgenen når gresset fortsatt er kaldt slik at temperaturforskjellen blir størst mulig mellom kalv og gress. Dette gjør jobben lettere for dronen med varmesøkende kamera. Der det er funn, hjelper frivillige til med å flytte rådyrkillingene til et sikkert sted, heter det i pressemeldingen.

Indre Østfold er blant kommunene der droner har blitt brukt for å finne killinger i gresset.

I fjor ble det reddet over 80 rådyr i området, og det regnes med at det blir enda flere i år.