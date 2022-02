Stoltenberg kaller Russlands angrep for brutale krigshandlinger.

– Freden på vårt kontinent er blitt knust. Vi har nå krig i Europa i et omfang vi trodde hørte historien til, sier Stoltenberg torsdag.

– Dette setter utallige sivile liv i fare. Det er angrep fra flere hold som er målrettet mot militær infrastruktur og urbane strøk, sier Nato-sjefen.

Stoltenberg kaller det en kaldblodig og planlagt fullskala invasjon av Ukraina. Vladimir Putin prøver å bruke våpenmakt for å skrive om historien, ifølge Stoltenberg. Han understreker at Nato vil gjøre hva som er nødvendig for å beskytte forsvarsalliansen.

Stoltenberg opplyser at topplederne i forsvarsalliansen vil avholde et møte om situasjonen i Ukraina fredag.

– Russlands gjerninger utgjør en seriøs trussel mot den euroatlantiske sikkerheten, og de vil få geostrategiske følger, heter det i en pressemelding fra Nato torsdag formiddag.

Nato opplyser at de vil sende ytterligere militære styrker til medlemslandene i Øst-Europa:

– Vi utplasserer ytterligere defensive land- og luftstyrker til den østlige delen av alliansen, i tillegg til ytterligere maritime ressurser.

Dette betyr imidlertid ikke at Nato vil bistå Ukraina militært, ettersom de ikke er medlem i alliansen.

Europeiske ledere varsler massive sanksjoner

Stats- og regjeringssjefene i EU sier de vil innføre sanksjoner som får massive og alvorlige konsekvenser for Russland.

– Vi fordømmer på det sterkeste Russlands militære aggresjon mot Ukraina. Gjennom uprovoserte og uberettigede militære handlinger bryter Russland folkeretten og undergraver europeisk og global sikkerhet og stabilitet, skriver medlemmene av Det europeiske råd i en felles uttalelse torsdag.

De europeiske statslederne fordømmer også Hviterusslands rolle i angrepet på Ukraina.

EU-lederne krever at Russland umiddelbart stanser alle militæraksjoner og trekker tilbake styrkene sine fra Ukrainsk territorium.

Senere torsdag holder EU et hastemøte for å diskutere krisen og ytterligere sanksjoner som de mener skal påføre Russland «massive og alvorlige konsekvenser».

Kraftigste noensinne

EUs sanksjonspakke som skal diskuteres på torsdagens hastemøte, omtales som den sterkeste og kraftigste noensinne fra EU, som svar på Russlands angrep mot Ukraina.

– Målet er Europas stabilitet og den internasjonale fredsordenen, noe vi skal holde president Vladimir Putin ansvarlig for, sier EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen.

Derfor trengs sanksjonene, påpeker hun:

– Vi skal presentere en pakke med massive og målrettede sanksjoner til EUs ledere for godkjenning, sier hun.

EU-president Ursula von der Leyen. Foto: AP

Målrettede sanksjoner

Forslaget som EUs ledere skal ta stilling til senere torsdag, skal ifølge von der Leyen «ramme strategiske sektorer i den russiske økonomien ved å stenge tilgang til teknologi og markeder som er viktige for Russland».

Hvis sanksjonene blir vedtatt, vil de svekke Russlands økonomiske grunnlag og landets evne til modernisering, mener von der Leyen. I tillegg er planen å russiske midler i EU og stanse russiske bankers tilgang til europeiske finansmarkeder.

I likhet med den første sanksjonspakken som ble vedtatt og innført da Russland anerkjente regionene Luhansk og Donetsk i Øst-Ukraina som selvstendige, går alle de vestlige landene i samme takt også denne gang, ifølge von der Leyen.

– Vi er tett koordinert med våre partnere og allierte i USA, Storbritannia, Canada, men også for eksempel Japan og Australia, sier EU-kommisjonens leder.